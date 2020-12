Argentina è primo Paese latinoamericano ad approvare l'uso di emergenza del vaccino Sputnik V - RDIF

All'inizio della giornata la compagnia aerea Aerolineas Argentinas ha fato sapere a 'Sputnik' che un suo aereo che consegnerà il vaccino Sputnik V nel Paese latinoamericano è atterrato a Mosca. L'arrivo dell'aereo a Buenos Aires è previsto per giovedì.

"Il Fondo russo per gli investimenti diretti (RDIF) annuncia la registrazione del vaccino Sputnik V russo contro il coronavirus da parte dell'Amministrazione nazionale dei farmaci, degli alimenti e dei dispositivi medici dell'Argentina (ANMAT). L'Argentina è il primo Paese dell'America Latina a registrare ufficialmente lo Sputnik V", ha annunciato il fondo in un comunicato stampa.

Secondo l'RDIF, il regolatore argentino ha approvato l'uso di emergenza del vaccino sulla base dei risultati degli studi clinici di fase 3 in Russia, senza ulteriori studi nella nazione latinoamericana.

Il comunicato stampa ha aggiunto che la fornitura del vaccino in Argentina sarà facilitata dai partner internazionali del fondo russo in India, Cina, Corea del Sud e altri Paesi.

"La registrazione del vaccino Sputnik V in Argentina senza ulteriori studi clinici nel paese è una testimonianza degli standard normativi russi e della qualità delle sperimentazioni cliniche. Siamo pronti a sviluppare la cooperazione sul vaccino con altri paesi dell'America Latina e speriamo che questi terranno conto della decisione di ANMAT", ha detto il CEO di RDIF Kirill Dmitriev, citato sempre nel comunicato stampa.

Il 10 dicembre Russia e Argentina hanno raggiunto un accordo per la fornitura di 10 milioni di dosi di vaccino Sputnik V al Paese latinoamericano.

Nel corso degli studi clinici, Sputnik V - il primo vaccino contro il COVID-19 registrato al mondo - ha dimostrato di avere un'efficacia maggiore del 90% efficace dopo tre tornate di controllo. All'inizio di questa settimana Dmitriev ha affermato che il vaccino è efficace anche contro il nuovo ceppo del coronavirus, recentemente scoperto nel Regno Unito.

Il vaccino è attualmente in fase di sperimentazione 3 in Russia, così come in Bielorussia, Emirati Arabi Uniti e Venezuela.