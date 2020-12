'L'elefante più solitario del mondo' ritrova l'amore grazie a Cher - Foto

Grazie a una vittoria legale di Cher, "l'elefante più solitario del mondo" è stato trasferito dallo zoo Marghazar di Islamabad alla Cambogia, dove ha mostrato interesse per una femmina della sua specie.

Kaavan, un elefante 35enne asiatico, era rimasto bloccato in condizioni deplorevoli nello zoo Marghazar di Islamabad, dopo che la sua compagna era morta di sepsi nel 2012.

Ciò lo ha reso l'unico elefante in Pakistan e quindi i media internazionali gli hanno conferito il titolo di 'elefante più solitario del mondo', una triste condizione che ha portato la cantante Cher a unirsi alla battaglia legale per convincere lo zoo a liberarlo.

Dopo cinque anni, l'Alta Corte del Pakistan ha finalmente accettato di liberare Kaavan, che è stato inviato al Kulen Prum Tep Wildlife Sanctuary nel nord-ovest della Cambogia, dove è stato accompagnato dalla stessa Cher.

L'elefante per ora vive in un recinto lontano dagli altri esemplari della sua specie, che raggiungerà quando sarà più pronto per socializzare. Intanto però ha già messo gli occhi su una delle tre femmine presenti.

"Penso che non passerà molto tempo perché questo elefante è già stato addomesticato in una certa misura. Il nostro piano immediato è nutrirlo e addestrarlo a vivere come gli altri animali selvatici. Gli elefanti sono creature emotive con cuori premurosi come gli umani. E prima che Kaavan arrivasse qui ha perso la sua amorevole partner. Gli manca ancora la sua compagna. Tuttavia ora possiamo vedere che è interessato a interagire con una delle tre femmine", ha detto il presidente del santuario della fauna selvatica Sok Hong riportato dal 'Mirror'.

L'elefante asiatico è elencato come a rischio di estinzione nella lista rossa IUCN e la sua popolazione è diminuita del 50% o più nelle ultime tre generazioni di elefanti.

Il Ministero dell'Ambiente ha un piano d'azione decennale per cercare di salvare la popolazione di elefanti selvatici in Cambogia, dove si stima che ne siano rimasti solo tra i 400 e i 600.