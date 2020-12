India: Un uomo si sveglia durante il proprio funerale… e poi muore

Un residente dello Stato dell’Andhra Pradesh, nell’India sud-orientale, è tornato in sé durante le preparazioni per il proprio funerale, secondo quanto riportano in media locali.

Secondo il quotidiano Samayam l’incidente sarebbe avvenuto nel distretto di Chittoor. L’uomo era stato trovato in condizione di morte apparente sotto un albero in uno dei villaggi locali. È rimasto in tali condizioni per ben due giorni.

I residenti locali lo hanno riferito alle autorità, queste sono intervenute per esaminare il corpo, dopo di che hanno dichiarato la morte dell’uomo.

Stavano già per eseguire le esequie alla periferia del villaggio, quando l’uomo si è svegliato e si è seduto. Immediatamente è stato portato in ospedale. Dove tuttavia è morto il giorno dopo.

La polizia sta indagando sulla vicenda.

Non si tratta per altro di un caso unico in India. A luglio nello Stato del Rajasthan, una neonata, erroneamente dichiarata nata morta, si era messa a piangere al suo funerale. Per poi morire effettivamente all’arrivo dei medici. La famiglia in quell’occasione accusò l’ospedale di negligenza ma i medici si difesero dicendo che furono i parenti a portare via la piccola senza attendere il regolare certificato di morte.

A gennaio una donna di 55 anni era stata dichiarata ufficialmente morta ma è ‘risorta’ pochi giorni dopo proprio durante la celebrazione del proprio funerale nel mezzo delle preghiere dei parenti.