Studio rivela che l'altezza media dei cinesi sta aumentando

L'altezza media degli uomini cinesi è salita a 169,7 centimetri in cinque anni, 1,2 centimetri in più rispetto al 2015, ha rivelato uno studio congiunto di tre istituzioni mediche nel paese.

La ricerca si è basata sull'analisi dei dati di 600.000 persone di età compresa tra 18 e 44 anni, corrispondenti al periodo tra il 2015 e il 2019.

L'altezza media delle donne è passata da 157,2 a 158 centimetri in cinque anni.

Dallo studio è emerso anche il problema del sovrappeso è aumentato.

Gli uomini di età superiore ai 18 anni pesano in media 69,5 chilogrammi, 3,4 in più di cinque anni fa. Nel caso delle donne, il peso medio è sceso a 59 chilogrammi, 1,7 in più rispetto al 2015.

La ricerca avverte che la percentuale della popolazione con sovrappeso e obesità continua a crescere sia nelle città che nelle regioni rurali.

Il 34,4% degli adulti è in sovrappeso e il 16,4% è obeso, che insieme rappresentano più della metà della popolazione adulta.

Il problema del peso si osserva anche nel 19% delle persone tra i 6 e i 17 anni e nel 10,4% dei bambini sotto i 6 anni.