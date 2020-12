Telegram ha aggiunto una nuova funzionalità

"L'evoluzione dei gruppi continua. Oggi, al 12° aggiornamento di Telegram per il 2020, presentiamo le chat vocali: un nuovo tipo di audioconferenza, a cui i membri del gruppo possono connettersi in qualsiasi momento. In qualsiasi gruppo, ora sarà possibile avviare una chat vocale in parallelo alla tradizionale corrispondenza - testo e voce si completeranno organicamente a vicenda in un unico spazio", si legge nel messaggio.

A differenza delle normali chiamate, i partecipanti non devono concordare l'orario: la chat vocale è sempre aperta.

"Può fungere da ufficio virtuale o da piattaforma per conversazioni informali che non lasceranno traccia nella cronologia dei messaggi. E nelle chat vocali di grandi comunità si possono fare conoscenze inaspettate. Nel gruppo puoi vedere immediatamente quale dei partecipanti sta attualmente parlando nella chat. Se le persone sono interessanti, puoi partecipare e ascoltare – come avviene con le conversazioni dei colleghi nell’ufficio vicino”, fanno notare gli sviluppatori.

Gli utenti Android possono ora anche modificare la foto caricata senza ricaricarla, ad esempio aggiungendo un'immagine, un testo o adesivi alla foto nell'editor multimediale. Gli utenti iOS possono invece modificare e inviare rapidamente foto scattate, senza doverle salvare e ricaricare.

Gli utenti Android hanno una modalità di visualizzazione in cima alle altre applicazioni, in questa modalità puoi controllare il microfono e vedere chi sta parlando nella chat, anche se l'applicazione Telegram è ridotta a icona. Inoltre, in Telegram per computer e in un'applicazione separata per macOS, puoi selezionare una scorciatoia da tastiera per controllare il microfono nella chat vocale.

L'assistente vocale Siri ha acquisito anche la capacità di leggere nuovi messaggi da Telegram nelle cuffie degli utenti iOS. Per fare ciò, è necessario abilitare "Leggi messaggi" nella sezione "Avvisi" nelle impostazioni del dispositivo.