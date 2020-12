Ministero degli Esteri russo dichiara personae non gratae due diplomatici colombiani

La Russia ha dichiarato personae non gratae due dipendenti della missione diplomatica della Colombia a Mosca, ha dichiarato il ministero degli Esteri russo.

"Il 22 dicembre, l'ambasciatore della Colombia in Russia Alfonzo Lopez Caballero è stato convocato al ministero degli Esteri russo per ascoltare la protesta contro la decisione infondata della parte colombiana di espellere due diplomatici dall'ambasciata russa a Bogotà. Questo non lo è in linea con le relazioni tradizionalmente amichevoli e rispettose tra Russia e Colombia... All'ambasciatore è stato detto che la parte russa, guidata dal principio di reciprocità, dichiara personae non gratae due membri dello staff della missione diplomatica della Colombia a Mosca", ha dichiarato il ministero degli Esteri russo.

Martedì, il quotidiano Tiempo ha riferito, citando fonti del governo colombiano, che due diplomatici russi sono stati espulsi per sospette attività di intelligence.

A sua volta, la Russia più di una volta ha dichiarato infondate le accuse di interferenza negli affari interni di altri stati.