Governo svedese cerca di cambiare la sua costituzione per ottenere più potere nelle crisi future

Secondo il primo ministro svedese Stefan Löfven, durante la pandemia di coronavirus in corso, è diventato chiaro che è necessario rivedere i poteri del governo durante tali crisi.

In una conferenza stampa, Löfven ha spiegato che la costituzione svedese apre una serie di opportunità per proteggere la popolazione durante la guerra. Tuttavia, è necessario più margine di manovra per attuare misure durante le crisi in tempo di pace, come pandemie, attacchi terroristici o disastri naturali.

"La Svezia deve essere in grado di garantire la sicurezza delle persone, anche in tempo di pace", ha detto Löfven. “Questi sono eventi che portano a conseguenze importanti per la società. Situazioni che richiedono al governo di avere una base giuridica per prendere le decisioni che la situazione richiede", ha aggiunto Löfven, come citato dal quotidiano Aftonbladet.

Secondo il ministro dell'Interno svedese, il collega socialdemocratico di Löfven Mikael Damberg, è compito del governo in determinate situazioni essere in grado di assumere parti dei compiti del parlamento. L'obiettivo è che il governo sia in grado di prendere rapidamente decisioni su misure che di solito richiedono una legislazione in parlamento.

"Non si tratta di uno stato di emergenza, ma di una divisione tra governo e parlamento", ha spiegato Damberg.

Verrà quindi nominato un comitato per valutare la possibilità e la portata delle future modifiche legislative. Tutti i partiti politici nel parlamento svedese saranno rappresentati nel comitato. Il rapporto della commissione dovrebbe essere completato qualche tempo dopo le elezioni svedesi nel 2022.

Il governo ha anche affermato che sono necessari cambiamenti nell'assistenza agli anziani, che è stata duramente colpita dalla pandemia.

"La Svezia non è riuscita a proteggere gli anziani", ha ammesso Löfven, facendo eco al re svedese Carl XVI Gustaf.

Ha sottolineato che l'assistenza agli anziani è stata a lungo sottofinanziata. È necessaria una governance nazionale più chiara, secondo Löfven, che ha affermato che sarà avviata un'indagine su una nuova legge per l'assistenza agli anziani. Löfven ha sostenuto che la Svezia si deve imporre come obiettivo quello di ottenere la migliore assistenza mondiale per gli anziani, qualcosa a cui la nuova legge intende contribuire.

Mentre Löfven ha annunciato una revisione della costituzione, le autorità sanitarie svedesi hanno annunciato che il bilancio delle vittime del Covid-19 ha superato gli 8.000. Circa il 90% degli oltre 7.800 svedesi che sono morti finora con la diagnosi COVID-19 aveva 70 anni o più. La metà di loro viveva in alloggi specializzati. Il numero totale di casi di coronavirus è attualmente di oltre 367.000 in un paese di oltre 10 milioni di abitanti.

A novembre, la nazione nordica, che da tempo si distingue dal resto del mondo nel suo approccio senza restrizioni nell'affrontare il coronavirus, ha sperimentato il suo più alto livello di mortalità dall'influenza spagnola del 1918 e ha visto l'imposizione di una nuova serie di misure.