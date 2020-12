Sicilia: scossa di magnitudo 4.4 in provincia di Ragusa

Le scosse sono state percepite fino a Palermo e su quasi tutta l'isola.

In molti comuni del sud-est dell'isola le persone si sono riversate in strada per la paura. Dalle prime verifiche del Dipartimento della Protezione civile non sono risultati danni nonostante la potenza della scossa. Finora anche i Vigili del Fuoco non hanno ricevuto chiamate per informazioni, né richieste di soccorso.

Il presidente della Regione Nello Musumeci, in contatto con il prefetto di Ragusa Filippina Cocuzza e con il capo della Protezione civile regionale Salvo Cocina per un costante aggiornamento, ha anche confermato l'assenza di danni a persone per ora.

Ora sono in corso diversi sopralluoghi da parte dei sindaci nei proprio comuni per stabilire l'entità di eventuali danni.