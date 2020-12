Fidanzata Assange dice a Trump che potrebbe salvare futuro dell'America "con un solo colpo di penna"

Nelle ultime settimane il presidente Trump è stato esortato a usare il tempo rimanente in carica per perdonare Julian Assange, il fondatore di WikiLeaks imprigionato in una prigione del Regno Unito in attesa di estradizione negli Stati Uniti. Assange rischia fino a 175 anni di carcere per il suo ruolo nella pubblicazione di dati riservati.

Le accuse del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti contro Julian Assange sono una farsa politica che non ha nulla a che fare con la legge, e Trump può e deve perdonarlo per salvare il Primo Emendamento, lo dice Stella Morris, la fidanzata di Assange e madre dei loro due figli.

"Questo è un caso politico incostituzionale che ha piegato la legge per soddisfare il suo obiettivo politico. Trasforma la pratica giornalistica per trasformare informazioni vere in crimini”, lo ha detto a Revolver News, un sito web conservatore approvato da Trump, Morris, un avvocato per i diritti umani nato in Sudafrica.

“Dire che è un crimine per Julian aver pubblicato questo materiale è assurdo come dire che i giornalisti statunitensi sono legalmente tenuti a non violare le leggi di segretezza o censura della Cina, della Turchia o della Francia, anche se pubblicano negli Stati Uniti", ha aggiunto Morris.

L'avvocato, che ha servito come membro del team legale di Assange durante il suo periodo nell'Ambasciata ecuadoriana, ha sottolineato che a differenza degli informatori americani, che hanno la cittadinanza statunitense e hanno lavorato per il governo degli Stati Uniti, Assange è solo un editore che non risiedeva negli Stati Uniti, non era un dipendente o un appaltatore per il governo.

“L'unica promessa che fece, la fece al pubblico, di pubblicare la verità sui governi e le corporazioni. Ognuno ha il suo ruolo in una società libera e il ruolo di Julian è quello di pubblicare", ha insistito Morris.

Trump può salvare il Primo Emendamento

Definendo il Primo Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti un atto legislativo "veramente eccezionale” che impedisce ai legislatori e al ramo esecutivo di interferire nella libertà di parola e nell'editoria, Morris ha suggerito che non c'è modo di “aggirare questo” e comunque rispettare la Costituzione.

“Quello che sta accadendo è che coloro che stanno guidando il caso contro Julian – i più biechi elementi del governo stanno abusando l'ampia formulazione dell'esistente normativa, l'Espionage Act del 1917, per riproporla in modo che si faccia tutto quello che il Primo Emendamento proibisce: interferire con la libertà di parola e di stampa,” ha detto.

Accusando il Dipartimento di Giustizia di Obama di normalizzare la riproposizione dello Spionage Act per l'uso contro gli informatori, Morris ha avvertito i Repubblicani che l'accusa di Assange avrebbe creato un precedente che potrebbe essere "abusato dagli elementi più antidemocratici delle future amministrazioni.”

Secondo l'avvocato, un perdono per il suo fidanzato cambierebbe la traiettoria dell'America. "Se Julian non viene perdonato, sarà la fine del Primo Emendamento. Il caso significa spostare catastroficamente la natura della società americana da un dibattito libero e aperto sulla natura del governo, a uno come la Cina dove lo stato controlla chi può pubblicare cosa e cosa può essere pubblicato”, ha detto.

"Se potessi parlare con il presidente, gli direi che la libertà di Julian e la libertà degli Stati Uniti pendono insieme. Il presidente può salvare Julian, può salvare la nostra famiglia, e può salvare il Primo Emendamento con un solo colpo di penna. È in suo potere farlo. Lui è l'unico che può farlo, e può farlo oggi. Per favore – lascialo tornare a casa dai suoi bambini. Salva la vita di Julian, salva le nostre libertà e salva il futuro dell'America”, ha esortato Morris.

Allo stesso tempo, ha avvertito che se Julian dovesse morire o finire in una prigione degli Stati Uniti scontando una condanna a vita, Trump sarebbe “incolpato per sempre” e potrebbero volerci “decenni” per gli americani per “recuperare le libertà che abbiamo goduto per così tanto tempo.”

Repubblicani per Assange

Tradizionalmente sostenuto dall'ala sinistra del Partito Democratico, così come Bernie Sanders e liberali indipendenti, Assange ha recentemente guadagnato una fonte di sostegno tra politici repubblicani di alto profilo e personaggi dei media, tra cui Tucker Carlson di Fox News e l'ex candidato repubblicano alla vicepresidenza e governatore dell'Alaska Sarah Palin.

In precedenza, NSA contractor-turned-informatore Edward Snowden, attrice e modella Pamela Anderson, deputata democratica Tulsi Gabbard, più premi Nobel e altri hanno fatto appello a Trump per perdonare Assange.

Il fondatore di WikiLeaks rimane imprigionato a Belmarsh, un penitenziario britannico di massima sicurezza, in attesa del verdetto sul suo caso di estradizione negli Stati Uniti. I dipartimenti di Giustizia vuole Assange su 17 accuse di spionaggio legati e un conteggio di abuso di computer, con i presunti crimini che portano una pena massima di 175 anni dietro le sbarre.