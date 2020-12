Chi sono i Changos, il decimo popolo indigeno ad essere riconosciuto in Cile

Nel 2020, il Congresso cileno ha riconosciuto il popolo Chango come il decimo gruppo etnico vivente nel paese. La risoluzione è stata accolta dalle comunità changas come una pietra miliare, la risposta a un debito storico dopo quasi un secolo di invisibilità, essendo stato addirittura dichiarato estinto.

In Cile, il 12% della popolazione si considera indigena, secondo il censimento nazionale del 2017. Di questo totale, quasi 5.000 persone hanno affermato di appartenere al popolo chango. Ma fino a settembre 2020, l'etnia non era riconosciuta dallo Stato, che comprendeva solo nove gruppi indigeni presenti nel territorio: aymaras, likanantai, quechuas, collas, rapa nui, mapuches, kawésqar, yámanas e diaguitas (riconosciuto nel 2006).

"Abbiamo combattuto per molti anni, cercando il riconoscimento da parte dello Stato, ma per una questione politica ed economica il Cile non ha mai voluto riconoscerci come popolo fino ad oggi", ha detto a Sputnik Luis Castro, consigliere e presidente del gruppo Changos Camanchacos sulla costa di Atacama.

Il riconoscimento è stato ritardato anche dal fatto che molte delle comunità vivono molto isolate. "In passato, eravamo confinati nei territori in cui non avevamo molto accesso e non avevamo copertura telefonica o radio, e anche sulla strada, perché in molte parti le strade non esistevano", ha detto.

Dopo 40 giorni di approvazione al Congresso, in una cerimonia di fronte al mare, changos e changas delle città di Taltal, Pan de Azúcar, Paposo, Torres Del Inca, Barranquilla, Punta Froden, Flamenco, Totoral, Maldonado, Puerto Viejo, Ramada, Pajonales, Caldera, Chañaral de Aceituno hanno ringraziato e celebrato il riconoscimento legale.

"Lo Stato del Cile, quello che ha fatto ora è dare al nostro popolo un po' più di dignità, un po' più di giustizia, che non è ancora appropriata, ma è già un processo in cui siamo riconosciuti", ha detto Castro.

Questa cerimonia è il risultato di una lunga lotta iniziata due decenni fa, quando nel 2000 diverse località, associazioni e persone hanno affermato di appartenere al popolo chango, nonostante la mancanza di riconoscimento legale. Hanno iniziato ciò che era stato fatto da altre comunità indigene che erano state dichiarate scomparse e hanno iniziato un processo di riemersione, passando dall'invisibilità e dall'occultamento alla visibilità e articolando movimenti per i loro diritti.

La storia del popolo chango

"Il popolo chango esisteva già tra gli 8.000 ed i 12.000 anni fa nel Perù meridionale e lungo l'intera costa del Cile, non solo dove è stato stabilito oggi tra la seconda e la quinta [regione]. Siamo un popolo transumante, che viaggia molto come una famiglia, in cui ci muoviamo attraverso l'intera fascia costiera alla ricerca di risorse e alla ricerca di sussistenza all'interno della nostra visione del mondo", spiega il presidente del gruppo changos ad Atacama.

In Cile è stato l'inserimento di una domanda sull'appartenenza culturale nel censimento del 1992 e, successivamente, l'entrata in vigore della Legge 19.253 nel 1993, conosciuta come la Legge Indiana, che ha permesso la visibilità dei diversi popoli indigeni in aggiunta ai mapuche, aymara e rapa nui, alcuni considerati estinti, come è stato il caso di likanantay nel nord e il popolo yagan o yamana nel south end, e più tardi, nel 2006, il diaguita.

Secondo i documenti archeologici e storici, il popolo Chango occupava lo spazio costiero che va dal Perù meridionale alla costa dell'attuale regione di Valparaiso nel Cile centrale. Sia dal periodo coloniale che nell'era repubblicana del Cile, Perù e Bolivia, c'erano continui riferimenti a questo popolo chiamato chango, camanchangos o camanchacas.

Le loro usanze erano legate alla pesca, ai frutti di mare e alla raccolta sulla spiaggia, allo scambio con i coloni dell'entroterra e, dopo l'arrivo degli Spagnoli, anche all'allevamento del bestiame e all'agricoltura. Un riferimento culturale caratteristico del Popolo Chango in tempi diversi era la fabbricazione delle zattere in pelle di leone marino.