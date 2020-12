Delegazione Israele-USA compie storica visita in Marocco dopo firma dell'accordo di pace - Netanyahu

Una delegazione ufficiale USA-Israele ha condotto martedì una visita storica in Marocco con il primo volo diretto da Tel Aviv a Rabat, ha dichiarato il primo ministro Benjamin Netanyahu.

"In bocca al lupo alla storica delegazione in partenza da Tel Aviv per il Marocco con il primo volo diretto tra i paesi", ha scritto Netanyahu su Twitter.

Netanyahu ha allegato un'immagine della carta d'imbarco della compagnia di bandiera israeliana El Al con la parola "pace" in tre lingue, inglese, arabo ed ebraico, e l'immagine dell'hamsa, un amuleto protettivo a forma di palma usato sia da ebrei che da musulmani. Il volo LY555 doveva partire alle 09:30 ora locale.

La delegazione congiunta è capeggiata dal consigliere senior della Casa Bianca Jared Kushner, arrivato in Israele il giorno prima, e dal capo del Consiglio di sicurezza nazionale Meir Ben-Shabbat. La delegazione dovrebbe firmare il primo pacchetto di documenti sulla cooperazione tra Israele e Marocco nell'ambito del recente accordo di normalizzazione.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato all'inizio di dicembre di aver mediato un accordo di pace tra Israele e Marocco, che prevede l'istituzione di piene relazioni diplomatiche e viaggi aerei tra le due nazioni, nonché il riconoscimento da parte degli Stati Uniti della sovranità del Marocco sul Sahara Occidentale.

Il Marocco è diventato il quarto stato arabo a normalizzare i rapporti con Israele quest'anno dopo Emirati Arabi Uniti, Bahrein e Sudan.