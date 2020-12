Covid-19, Russia: 2.906.503 contagi (+28.776), 51.912 decessi (+561), 2.319.520 guarigioni (+24.158)

In Russia nelle ultime ventiquattro ore sono stati registrati 28.776 nuovi contagi da coronavirus.

Ieri i nuovi contagi in Russia sono stati 28.776. Il totale dei contagi accertati in Russia da inizio pandemia viene ora aggiornato a 2.906.503, ha comunicato alla stampa stamane a Mosca il Centro per la lotta al coronavirus della Federazione.

“Nelle ultime ventiquattro ore in Russia sono stati registrati 28.776 nuovi casi di contagio da coronavirus dei quali il 20% risultano privi di manifestazioni cliniche al momento, per tanto asintomatici”, si legge nel bollettino.

Il totale dei contagi accertati nella Federazione sale a 2.906.503, il tasso di incremento giornaliero è all’1% circa.

Nelle ultime ventiquattro ore vi sono stati 561 decessi per causa o concausa COVID-19. Il totale dei decessi da inizio crisi viene aggiornato a 51.912.

Le guarigioni certificate ieri sono state 24.158. Il totale dei guariti accertati in tutto il Paese dall’inizio della diffusione del virus è ora di 2.319.520.

Il saldo negativo tra nuovi guariti e nuovi contagiati ha portato la curva dei casi attualmente attivi a 535.071. Di questi 162.850 nella capitale. Mosca ieri ha registrato 71 decessi e 7.237 nuovi casi di contagio.

Nella giornata di ieri non vi sono state suddivisione amministrativa della Federazione non interessate da nuovi contagi.

La più colpita dopo Mosca, e in maggior percentuale rispetto alla capitale per il minor numero di abitanti (meno della metà) rimane San Pietroburgo con 3.760 nuovi contagi ieri e 82 decessi.