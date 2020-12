Russia preoccupata da tentativi di compromettere le elezioni in Repubblica centrafricana

La Russia spera che la missione delle Nazioni Unite nella Repubblica Centrafricana (RCA) svolga un ruolo chiave nel garantire la sicurezza alle prossime elezioni, previste per domenica, ha detto a Sputnik il vice ministro degli Esteri Mikhail Bogdanov.

La Russia è preoccupata per i tentativi di "intervenire con la forza nel processo costituzionale" e "compromettere il voto" dell'ex presidente della RCA Francois Bozizé, ha sottolineato il diplomatico.

"Ci aspettiamo che la missione delle Nazioni Unite svolga un ruolo in questo. Speriamo tutti che questa missione di mantenimento della pace, coordinata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, svolga un ruolo chiave nel garantire condizioni normali e sicure per lo svolgimento delle elezioni", ha detto Bogdanov.

Il diplomatico ha sottolineato che i militari russi presenti nella Repubblica centrafricana non sono impegnati in operazioni di combattimento, poiché il paese rispetta pienamente le richieste del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Secondo Bogdanov, l'ufficio del ministero della Difesa russo nella Repubblica centrafricana è composto da sole quattro o cinque persone e "la loro presenza è puramente politica". Ci sono anche alcuni istruttori militari presenti, e per di più "13-14 ufficiali russi" fanno parte della missione delle Nazioni Unite, ha continuato Bogdanov.

La Russia è pronta a prendere in considerazione una possibile richiesta di assistenza militare da parte del governo della Repubblica Centrafricana (CAR) in mezzo all'escalation delle tensioni, ma solo se la richiesta sarà in linea con le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC), ha detto Mikhail Bogdanov.

"Se riceveremo una richiesta del genere dalle autorità legittime. Possono presentare una richiesta non solo a noi ma anche ad altri partner e amici", ha detto Bogdanov, quando gli è stato chiesto se la Russia potesse inviare militari alla Repubblica centrafricana se fosse emessa una richiesta pertinente.

"Dovremmo vedere fino a che punto questo è in linea con la richiesta dell'UNSC, poiché l'UNSC dovrebbe almeno essere saggio su alcune questioni", ha continuato il diplomatico.

La scorsa settimana, le autorità della Repubblica centrafricana hanno accusato Bozizé, che ha servito come capo di stato del paese dal 2003 al 2013 e rovesciato in una rivolta militare, di aver pianificato un colpo di stato durante l'escalation delle tensioni interne in vista delle elezioni nazionali del 27 Dicembre. Le autorità sono state allertate dalla coalizione creata dai gruppi ribelli per contrastare il voto. Bozizé, tuttavia, ha negato le accuse. La candidatura del politico per le imminenti elezioni presidenziali è già stata respinta dal tribunale supremo del paese, poiché è sotto un mandato di arresto internazionale dal 2013.