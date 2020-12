Coronavirus in Vaticano, elemosiniere del Papa ricoverato al Policlinico Gemelli

Coronavirus tra le mura vaticane, il cardinale ed elemosiniere del Papa mons. Konrad Krajewski è stato trovato positivo al tampone molecolare ed è ricoverato al Gemelli per polmonite.

Il cardinale polacco Konrad Krajewski, elemosiniere di papa Francesco, è stato ricoverato al Policlinico Gemelli per una polmonite dopo essere stato trovato positivo al Coronavirus.

Il cardinale Krajewski è attualmente ricoverato al Gemelli per l’iniziale polmonite da Covid-19. Rainews riferisce che il tampone faringeo è stato effettuato dalle autorità sanitarie del Vaticano, riscontrando la positività e da qui la necessità di ricoverarlo.

In Vaticano è in corso la ricostruzione della catena dei contatti del cardinale, per verificare con chi è entrato a stretto contatto negli ultimi giorni.

Il cardinale è noto per essere in prima linea nell’aiuto dei poveri della Capitale e di quelli che vivono intorno al Vaticano.