Iniziata l’accettazione delle opere per il concorso Stenin 2021

L’accettazione delle adesioni dei giovani fotoreporter di tutto il mondo si è aperta, come da tradizione, nella data di nascita del corrispondente speciale del gruppo mediatico “Rossiya Segodnya”, al cui ricordo è stato dedicato il concorso.

I fotografi professionisti di età tra i 18 e i 33 anni possono inviare i loro lavori al sito stenincontest.ru in russo, in inglese e in cinese. Alla gara concorrono serie fotografiche e foto singole in quattro categorie: “Notizie principali”, “Sport”, “Il mio pianeta” e “Ritratto. Un eroe del nostro tempo”. Per ogni categoria si possono inviare un’opera singola e una serie. L’accettazione delle candidature resterà aperta fino al 28 febbraio 2021 compreso.

Il montepremi dell’edizione 2021 è di 125, 100 e 75 mila rubli rispettivamente per il primo, secondo e terzo posto per ogni categoria. Il vincitore del primo premio del concorso Stenin, il Grand Prix, riceverà 700 mila rubli.

Non meno importante è la possibilità per i giovani fotoreporter di mostrare i propri lavori sulle piattaforme russe e internazionali: la tournée espositiva dei premiati del concorso è già divenuta una sua parte integrante e comprende alcune decine di città in Europa, Asia, America Latina, Africa e Vicino Oriente.

Dal 2018 tra le piazze espositive del concorso rientra anche la sede centrale di New York dell’organizzazione internazionale per il rafforzamento della pace e della sicurezza di tutti gli Stati, cioè l’Organizzazione delle Nazioni Unite, mentre dal 2019 la mostra dei vincitori passa anche dal Consiglio d’Europa a Strasburgo.

Oxana Oleynik, curatrice del Concorso internazionale di fotogiornalismo Andrei Stenin, nonché dirigente del servizio progetti visivi del gruppo mediatico “Rossiya Segodnya”, commenta così l’apertura dell’edizione 2021: Lanciare l’ennesima edizione del concorso costituisce sempre per noi una scarica di adrenalina professionale. È il gioioso presentimento delle nuove opere, di nuovi nomi, di nuove scoperte. Quest’anno il concorso si apre, in questa situazione difficile per tutto il pianeta, in condizioni di pandemia da COVID-19, anche in maniera simbolica: le nuove circostanze di vita possono modificare le abitudini o dettare nuove realtà di lavoro, ma non possono cambiare i valori di base, cioè la professionalità, il desiderio di creare e di condividere le proprie idee e la propria visione del mondo con i potenziali spettatori. Il nostro concorso va secondo i piani. Siamo sicuri che è la stessa cosa anche per i nostri partecipanti. Crediamo in loro e attendiamo le nuove opere, le nuove prospettive, i nuovi temi. E naturalmente auguriamo loro il successo e la vittoria!

Il concorso internazionale di fotogiornalismo Andrei Stenin si è svolto nel 2020 con il supporto dei maggiori mass media, agenzie stampa e comunità di fotografia russe e mondiali. Partner di alcune categorie sono stati lo Shanghai United Media Group (SUMG), il portale Internet del quotidiano “China Daily”, la holding mediatica araba Al Mayadeen TV, nonché una delle maggiori organizzazioni umanitarie del pianeta, il Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR).

Sul concorso

Il Concorso internazionale di fotogiornalismo intitolato ad Andrei Stenin, organizzato da MIA “Rossiya Segodnya” sotto l’egida della Commissione della Federazione Russa per l’UNESCO, ha come obiettivo sostenere i giovani fotografi e attirare l’interesse del pubblico sui compiti del moderno giornalismo fotografico. È una piattaforma per i giovani fotografi di talento, sensibili e aperti a tutto ciò che è nuovo, dalla quale conducono la nostra attenzione sulle persone e sugli eventi vicini a noi.

Nell’edizione 2020 i partner mediatici generali sono: il portale di informazione e notizie Vesti.ru e il canale televisivo statale della Federazione Russa Rossija-Kultura. I partner mediatici internazionali del concorso sono: l’agenzia di informazione e radio Sputnik, l’agenzia di stampa Askanews, la holding mediatica Independent Media, l’agenzia di stampa Notimex, l’agenzia di informazione ANA, il canale televisivo e portale RT, lo Shanghai United Media Group (SUMG), il portale Internet del quotidiano China Daily, il portale Internet The Paper, la rete mediatica Al Mayadeen, l’agenzia di informazione Prensa Latina, l’agenzia di informazione News1, il portale Internet DBW, il portale di notizie Brasil247. In veste di partner mediatici di settore sostengono il concorso: la rivista National Geographic Russia, il portale Russian Photo, il portale Photo-study.ru, la scuola di fotografia Photo Academy, il portale di informazione YOung JOurnalists, la rivista Fotoargenta, il Delhi Photography Club, la rivista Enfoque Visual, la rivista LF Magazine, il portale di informazione All About Photo, la piattaforma-partner-festival internazionale PhotON.