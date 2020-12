Vettore russo S7 riprenderà voli charter per Roma, Milano e Monaco

"In accordo con il permesso dell'Agenzia federale per il trasporto aereo, S7 Airlines ha aperto la vendita di biglietti per voli charter settimanali da Mosca a città in Germania (Monaco) e Italia (Roma, Milano). Le categorie di passeggeri che sono autorizzate a volare in base alle attuali restrizioni saranno accettate per il trasporto su questi voli", dice il messaggio.

I voli sono previsti tutti i lunedì dal 28 dicembre Mosca - Monaco; tutti i martedì dal 29 dicembre Mosca - Roma; tutti i mercoledì dal 30 dicembre Mosca - Milano.

Il volo sui voli charter passeggeri e cargo da Mosca verso l'Europa sarà consentito ai cittadini del Paese di destinazione, dei Paesi dell'Unione Europea e dell'Accordo di Schengen, o con un permesso di soggiorno in conformità con le regole pubblicate sul sito web della compagnia aerea.

Chiarisce inoltre che i cittadini russi, così come i cittadini stranieri che hanno il diritto di entrare nella Federazione Russa, possono acquistare i biglietti per i voli per Mosca. Prima di imbarcarsi su un volo, gli stranieri devono presentare agli ufficiali di controllo un certificato di test PCR negativo per il coronavirus con un periodo di validità non superiore a 72 ore.

"S7 Airlines si riserva il diritto di non consentire il volo ai passeggeri che non soddisfano le condizioni di trasporto specificate", osserva inoltre la compagnia.