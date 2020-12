Kazakistan avvia la produzione del vaccino contro il coronavirus Sputnik V

Il primo ministro kazako Askar Mamin si è recato lunedì in un complesso farmaceutico a Karagandy per lanciare ufficialmente la produzione del vaccino Sputnik V russo contro COVID-19, ha detto il governo kazako.

"Il primo ministro della Repubblica del Kazakistan, Askar Mamin, si è recato nel complesso farmaceutico di Karagandy, dove ha lanciato la produzione del vaccino Sputnik V in accordo tra il presidente kazako Kassym-Jomart Tokayev e il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin", ha detto il governo in un comunicato.

Il Kazakistan inizierà la vaccinazione di massa contro il COVID-19 con il vaccino Sputnik V prodotto a livello nazionale a febbraio, ha detto lunedì il primo ministro Askar Mamin.

"La vaccinazione di massa con il vaccino Sputnik V prodotto in Kazakistan inizierà a febbraio 2021. Prima di tutto saranno vaccinati il personale medico, gli insegnanti, gli studenti, le forze dell'ordine, coloro che lavorano in istituzioni mediche sociali e membri di gruppi ad alto rischio affetti da malattie croniche, la vaccinazione sarà volontaria ", ha detto Mamin, come citato dal suo ufficio.

Il vaccino russo

Ad agosto, lo Sputnik V è stato il primo vaccino anti-coronavirus registrato in Russia e nel mondo. Il vaccino è attualmente in fase di sperimentazione in Russia, così come in Bielorussia, Emirati Arabi Uniti e Venezuela.

Diversi accordi sono stati raggiunti anche con India, Brasile e Ungheria. Sputnik V ha un'efficacia superiore al 95% sulla base dei dati preliminari ottenuti 42 giorni dopo la prima dose (corrisponde a 21 giorni dopo la seconda dose). Non ci sono stati eventi avversi inattesi durante le prove.