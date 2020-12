Forze statunitensi "rubano" il greggio siriano "su base giornaliera" - Sana

Le forze Usa, in collaborazione con le milizie di Qasad (Forze Democratiche Siriane), "hanno continuato a rubare petrolio siriano" dai campi della regione di al-Jazira dopo aver posato oleodotti attraverso il fiume Tigri nell'area di Semalka in territorio iracheno, stato siriano ha riferito domenica l'agenzia di stampa SANA, citando fonti civili nella regione di al-Malikiyah,

Secondo il rapporto, prima di trasportare i barili di petrolio "rubati" in territorio iracheno, le forze Usa li hanno prelevati "con autocisterne dai giacimenti di Karachuk nel nord-est di Rumailan".

"Le autocisterne scaricano il petrolio nei bacini petroliferi nella regione di Semalka, quindi il petrolio viene pompato attraverso oleodotti posti nei territori iracheni", ha detto SANA, riferendosi alla fonte, che ha osservato che "centinaia di barili" di "petrolio greggio rubato "vengono pompati attraverso queste condutture.

Le fonti hanno anche affermato che le forze statunitensi inviano "dozzine di autocisterne" cariche di petrolio rubato secondo quanto riferito in Iraaq attraverso quelli che vengono descritti come "i valichi illegali creati per questo scopo come il valico di Al-Walid nella campagna di al-Ya'rubiyah. ".

All'inizio di dicembre, SANA ha riferito che un convoglio di 85 autocisterne, insieme a veicoli militari, ha trasportato "petrolio rubato" nel territorio iracheno, attraversando il valico di frontiera di Al-Walid.

Questo passaggio è considerato illegale dal governo siriano a causa della mancanza della giurisdizione di Damasco.

Non è la prima volta che gli Stati Uniti vengono accusati di aver rubato il petrolio del Paese, poiché Trump, che l'anno scorso ha affermato che la presenza americana contribuirà a garantire che il petrolio siriano non cada nelle mani dei terroristi, è stato accusato dall'ambasciatore siriano all'ONU Bashar al-Jaafari di rubare greggio dalla Siria. Al-Jaafari ha fatto riferimento a un accordo stipulato tra le forze democratiche siriane (SDF) guidate dai curdi e una società americana.

Sebbene Trump abbia promesso di ritirare le truppe americane dalla Siria, ha fatto marcia indietro sulla decisione, dicendo che l'esercito americano rimarrà per "mantenere il petrolio". Damasco ha ripetutamente criticato la presenza americana nel paese, osservando che Washington non ha mai ricevuto il permesso dalle Nazioni Unite o dal governo della nazione per inviare truppe in Siria.