Forze speciali austriache arrestano due sospetti coinvolti nell'attentato di Vienna

Secondo i media austriaci, venerdì sera è stato arrestato uno dei sospettati, un cittadino austriaco di origine afgana. Il suo DNA sarebbe stato trovato sul fucile e sulle cartucce usate dall'attentatore di Vienna.

L'ufficio del procuratore austriaco ha confermato domenica che è stato arrestato un altro sospetto, ha aggiunto il giornale, sottolineando che era di origine cecena.

In precedenza a Varese è stato arrestato un falsario che aveva procurato i documenti falsi al terrorista di Vienna

L'attentato di Vienna

Il 2 novembre a Vienna si sono verificate più sparatorie, a seguito delle quali quattro persone sono morte e altre 22 sono rimaste ferite. Il sicario, ucciso durante l'operazione, è stato successivamente identificato come un austriaco originario di discendenza etnica albanese e un sostenitore del Daesh*.

*Daesh (IS / ISIS / ISIL) è un'organizzazione terroristica bandita in Russia e in molti altri paesi.