L'AIEA è pronta a inviare team per controllare acque reflue dell'impianto di Fukushima

L'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) è pronta a inviare una squadra in Giappone per esaminare l'acqua radioattiva purificata che dovrebbe essere rilasciata dalla centrale nucleare di Fukushima Daiichi, ha detto all'agenzia di stampa Kyodo il direttore generale dell'AIEA Rafael Grossi.