Paesi Bassi vietano i voli dal Regno Unito dopo rilevamento di nuovo ceppo mutante di coronavirus

Secondo la dichiarazione del governo di domenica, dei campioni raccolti nei Paesi Bassi all'inizio di dicembre hanno rivelato lo stesso ceppo virale di quello osservato nel Regno Unito. A seguito degli ultimi rapporti dalla Gran Bretagna, questo caso è oggetto di ulteriori indagini.

Il comunicato afferma anche che l'Istituto nazionale olandese per la salute pubblica e l'ambiente (RIVM) ha modificato gli avvisi di viaggio per le persone che arrivano nei Paesi Bassi dal Regno Unito.

"In attesa di ulteriori dettagli e maggiore chiarezza sulla situazione nel Regno Unito, RIVM ha consigliato che il rischio d'introduzione di un nuovo ceppo virale nei Paesi Bassi dovrebbe essere ridotto al minimo il più possibile limitando o regolamentando i viaggi dal Regno Unito. Di conseguenza, il governo olandese ha deciso […] di prendere la seguente precauzione: alle 06:00 ora locale del 20 dicembre entrerà in vigore un divieto sui voli che trasportano passeggeri dal Regno Unito", ha afferma il governo in un comunicato.

Il nuovo divieto di viaggio rimarrà in vigore fino al 1° gennaio 2021.

In precedenza, l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) aveva twittato di essere in stretto contatto con i funzionari del Regno Unito in merito al nuovo ceppo mutante di coronavirus e avrebbe rilasciato ulteriori informazioni sulla nuova variante del virus scoperta nel Regno Unito non appena disponibile. L'organizzazione ha esortato le persone a rispettare le linee guida locali sul coronavirus e ad adottare misure protettive.

Sabato, i funzionari sanitari del Regno Unito hanno annunciato che il paese aveva identificato una nuova variante mutata di COVID-19 che può diffondersi più rapidamente di altri ceppi di coronavirus.

Il primo ministro britannico Boris Johnson ha introdotto nuove restrizioni sul coronavirus, in particolare a Londra e nel sud-est dell'Inghilterra, per cercare di impedire che il nuovo ceppo virale si diffonda in tutto il paese.