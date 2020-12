Guardians, il nuovo nome delle Forze spaziali USA fa sorridere il web

L'annuncio del nuovo nome delle Forze spaziali degli Stati Uniti, che si chiameranno "Guardians", ha fatto rumore sul web, entrando a far parte dei trend su Twitter, con un gran numero di persone che non hanno potuto fare a meno di notare la netta somiglianza della nuova denominazione con il noto film della Marvel "Guardians of the Galaxy".

Sui social hanno così iniziato a fare la propria comparsa diversi meme, che mostrano i personaggi principali della pellicola dedicata ai supereroi, con dei chiari riferimenti alle Forze spaziali.

Addirittura, all'atmosfera di ironia generale si sono aggiunti il regista dell'opera, James Gunn, e finanche il profilo ufficiale del film.

Il primo ha scherzato sulla questione, domandandosi se avrebbe senso fare causa al Pentagono per questo 'tentativo di plagio': "Possiamo fare causa a questo inetto?", ha scritto ironicamente sulla propria pagina Twitter Gunn.

Can we sue this dork? https://t.co/9skZ8aG446 — James Gunn (@JamesGunn) December 19, 2020

Breve, ma esilarante quanto basta il commento del secondo, con i gestori della pagina ufficiale di "Guardians of the Galaxy che si sono chiesti: "Chi, noi?".

L'annuncio del nome delle Forze spaziali americane

Nella giornata di ieri il vice presidente degli Stati Uniti ha annunciato la denominazione ufficiale delle Forze spaziali americane che, per l'appunto andranno a chiamarsi "Guardians".

L'evento si è tenuto in occasione del primo anniversario dalla fondazione di questo corpo speciale, avvenuta nel dicembre del 2019.