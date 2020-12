Londra avverte l’Oms: “Il nuovo ceppo del Covid-19 può diffondersi più rapidamente”

Il professor Chris Whitty, direttore medico per l’Inghilterra, ha confermato che il nuovo ceppo di coronavirus scoperto nel Paese può diffondersi più rapidamente ed ha invitato la popolazione a fare maggiore attenzione nel rispetto delle regole per ridurre la trasmissione. Londra ha informato l’Organizzazione mondiale della Sanità delle nuove variabili del virus.

“Come risultato della rapida diffusione della nuova variante, dei dati di modelli preliminari e dei tassi di incidenza in rapido aumento nel Sudest, il New and Emerging Respiratory Virus Threats Advisory Group (Nervtag) ritiene che il nuovo ceppo possa diffondersi più rapidamente”.

Whitty ha spiegato in una nota che Londra ha "allertato l’Organizzazione mondiale della Sanità e sta continuando ad analizzare i dati disponibili per migliorare la comprensione della situazione. Non ci sono prove attuali che suggeriscano che il nuovo ceppo causi un tasso di mortalità più elevato o che influisca sui vaccini e sui trattamenti, sebbene siano in corso lavori urgenti per confermarlo".

Whitty ha anche avvertito che le nuove prove "hanno reso ancora più vitale di prima" che la popolazione lavori per ridurre la trasmissione.