Covid-19, Austria annuncia nuovo lockdown dal 26 dicembre al 18 gennaio

Questo nuovo lockdown in Austria inizierà il 26 dicembre e durerà fino al 18 gennaio, prevedendo la chiusura dei negozi, ad eccezione dei negozi di prima necessità, delle farmacie, dei parrucchieri ed estetisti. Non sarà inoltre possibile lasciare la propria abitazione se non per validi motivi di lavoro, salute o emergenza per l'intera durata delle 24 ore. Hotel e ristoranti invece rimangono chiusi dopo il loro stop il 3 novembre.

"Abbiamo deciso di passare il Natale come previsto, ma a partire dal 26 dicembre ci sarà una nuova stretta alle misure" ha dichiarato Sebastian Kurz in una conferenza stampa.

Secondo quanto spiegato da Kurz, per uscire dal lockdown il 18 gennaio la popolazione dovrà sottoporsi ad uno screening di massa che si terrà nei giorni 16 e 17 gennaio. Coloro che non si sottoporranno ai test saranno obbligati ad un'ulteriore settimana di quarantena fino al 24.

Il cancelliere ha infine aggiunto che le autorità austriache sono intenzionate, il 18 gennaio, a riaprire i ristoranti, i negozi ed i centri commerciali.

Nella giornata di ieri era stato annunciato che l'Austria si sarebbe allineata alle politiche di Germania e Olanda per le misure relative alle feste natalizie. Il periodo inizialmente designato per le chiusure doveva essere compreso tra il 27 di dicembre e il 10 di gennaio.