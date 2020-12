USA, Mike Pence si vaccina in diretta TV dalla Casa Bianca - Video

Il vicepresidente Mike Pence è il primo uomo della Casa Bianca a riceve il vaccino per il Covid-19. Questa mattina il vice di Trump e la moglie si sono sottoposti alla vaccinazione in diretta. Un vero e proprio evento mostrato in TV e sui social per persuadere gli scettici sulla sicurezza del vaccino.

"Non ho sentito niente. Ben fatto, e apprezzo il vostro servizio al Paese", ha detto Pence al team di infermieri che ha effettuato l'iniezione.

Poi ha invitato gli statunitensi a fare la propria parte nella lotta al Covid-19 partecipando alle strategie di mitigazione.

"Tutti noi abbiamo un ruolo da svolgere - ha detto Pence - La strada attraverso questo periodo difficile è la vigilanza e un vaccino", riferisce la CNN. "Il popolo americano può essere fiducioso: abbiamo uno, e forse entro poche ore, due, vaccini sicuri contro il coronavirus per voi e le vostre famiglie", ha rassicurato.

Difatti l'ente regolatorio USA, la FDA, ha dato l'ok al candidato vaccino di Moderna questo venerdì mattina.

Assieme a Pence, la moglie Karen e il chirurgo Jerome Adams hanno ricevuto il vaccino Pfizer/Biontech autorizzato dalla FDA lo scorso venerdì 12 dicembre. Alla cerimonia hanno assistito i membri della task force sul coronavirus della Casa Bianca, con il dott. Anthony Fauci e il dott. Robert Redfield seduti in prima fila per osservare il personale del Walter Reed National Medical Center somministrare il vaccino.

Il presidente Donald Trump non ha partecipato alla cerimonia, che si è svolta nel complesso della Casa Bianca. Trump ha già dichiarato che non riceverà il vaccino finché non sarà il team medico della Casa Bianca a raccomandarlo.

Il neoeletto Biden, invece, si sottoporrà alla vaccinazione la prossima settimana in una cerimonia pubblica.