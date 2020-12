Funzionaria belga pubblica i prezzi dei vaccini anti-COVID su Twitter e poi li cancella

Il sottosegretario di Stato per il Bilancio e la Tutela dei consumatori del Belgio Eva De Bleeker ha pubblicato una tabella dei prezzi di acquisto dei vaccini contro il coronavirus sul suo account Twitter per poi cancellarle poco dopo, ha riferito il canale televisivo RTBF.

L'incidente è si è verificato giovedì, mentre il parlamento belga stava discutendo il bilancio del paese. In particolare, erano in corso le discussioni sull'importo che deve stanziare il governo per l'acquisto dei vaccini contro il coronavirus. Come fatto notare dal canale televisivo, De Blecker ha dichiarato che i fondi saranno sufficienti per gli acquisti. A sostegno della sua opinione, ha pubblicato una tabella sul suo account Twitter che indicava i prezzi d'acquisto dei vaccini, nonché il numero di dosi che prevede di acquistare il paese.

In particolare, secondo questa tabella, i prezzi per una dose di vaccino sono:

AstraZeneca - 1,78 euro;

Johnson & Johnson - 8,5 dollari;

Sanofi e GSK - 7,56 euro;

BioNTech/Pfizer - 12 euro;

CureVac - 10 euro;

Moderna - 18 dollari

Dopo un periodo di tempo il sottosegretario di Stato belga ha modificato il post su Twitter e cancellato la tabella. In seguito ha ammesso di essere "troppo aperta". Tuttavia, ha affermato che i dati pubblicati "non minacciano nulla". Inoltre, De Blecker ha sottolineato che non è "una tabella ufficiale definitiva".

Un portavoce del servizio stampa della Commissione Europea, parlando dell'incidente in una conferenza stampa, ha dichiarato: "Non possiamo commentare questo caso". Ha anche ricordato che i prezzi dei vaccini sono informazioni riservate.

Sarah Mya Prezzi dei vaccini pubblicati dal sottosegretario di Stato per il Bilancio e la Tutela dei consumatori del Belgio Eva De Bleeker il 17 dicembre 2020

Nella giornata di ieri il presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen ha annunciato che le prime vaccinazioni nei paesi europei inizieranno il 27 dicembre.