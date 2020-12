Covid-19, Austria verso il terzo lockdown

L'Austria è pronta ad un nuovo lockdown generalizzato per arginare la pandemia di contagi da coronavirus. Per il Paese si tratta del terzo caso di quarantena totale, dopo quelli già disposti in primavera e per il mese di novembre.

Il governo è pronto ad emanare la misura in occasione delle feste natalizie, con il periodo designato per le chiusure che dovrebbe essere quello compreso tra il 27 di dicembre e il 10 di gennaio.

L'intenzione è quella di imporre la chiusura di negozi ed esercizi pubblico, oltre che un coprifuoco di 24 ore al giorno.

Vienna si allinea dunque alla linea dura, seguendo l'esempio di alcubni dei maggiori Paesi europei quali Germania e Olanda e discostandosi invece dalle misure più soft adottate in Gran Bretagna.

Per quanto riguarda l'Italia, il Governo sta ancora valutando una però ormai sempre più probabile stretta nazionale, che dovrebbe essere annunciata nel corso della giornata odierna.

Il Covid-19 in Austria

Finora sono oltre 333.000 i casi di Covid-19 rilevati in Austria dalle locali autorità sanitarie, a fronte di circa 4.000 vittime e 294.000 guariti.