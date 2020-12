Brexit, capo delegazione britannica Barnier: "Rimane poco tempo"

Il capo delegazione britannica alle trattative sulla Brexit, Michel Barnier, ha avvertito quest'oggi che rimangono soltanto poche ore affinché venga trovato un accordo con Bruxelles, aggiungendo che la possibilità di un no deal "è davvero vicina".

"E' il momento della verità. Rimane poco tempo, solo poche ore per lavorare ai negoziati in maniera utile se vogliamo che questo accordo entri in vigore dal primo gennaio", ha riferito Barnier al Parlamento europeo.

Secondo Barnier ci sarebbe ancora modo per raggiungere un'intesa ma la strada, in questo senso, "si fa sempre più stretta".

I nodi da sciogliere, come è noto da giorni, rimangono sempre quelli legati alla governance e ai diritti dei pescatori, oltre che alle normative sul mondo per il cosiddetto tema del "playing on the same field", ovvero la parità concorrenziale per le aziende britanniche ed europee.

I negoziati per la Brexit

Il 31 gennaio il Regno Unito ha lasciato ufficialmente l'Unione Europea, completando un processo di tre anni e mezzo iniziato con il referendum sulla Brexit del 2016. Fino alla fine dell'anno, il Regno Unito risulta soggetto alle norme e ai regolamenti dell'UE nell'ambito di un periodo di transizione che ha concesso a entrambe le parti 11 mesi per concludere accordi su una vasta gamma di settori di cooperazione, compreso il commercio.

Se l'accordo tra le parti non sarà raggiunto, le relazioni tra Londra e Bruxelles saranno regolarizzate dalle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio, con l'applicazione di tutti i dazi e le quote commerciali.

Lo scorso 8 dicembre le delegazioni che stanno trattando per raggiungere un'intesa commerciale tra Londra e Bruxelles hanno annunciato di aver raggiunto un accordo di principio. Nonostante ciò, negli ultimi dieci giorni non sono stati fatti ulteriori passi avanti e i negoziati si sono arenati.