Fda dà il via libera al vaccino Moderna

Semaforo verde da parte della commissione dell'americana Food and Drug Administration (FDA) all'autorizzazione di emergenza sull'utilizzo del vaccino anti-Covid-19 sviluppato da Moderna.

Lo riferisce la stessa agenzia statunitense in una nota rilasciata nelle scorse ore:

"In seguito all'esito positivo della riunione di oggi del comitato in merito al vaccino Moderna per Covid-19, la Food and Drug Administration degli Stati Uniti ha informato l'azienda che lavorerà rapidamente verso la finalizzazione e il rilascio di un'autorizzazione per l'uso di emergenza", sono state le dichiarazioni del commissario della Fda Stephen M. Hahn, e Peter Marks, direttore del Center for Biologics Evaluation and Research dell'agenzia.

A questo punto, come avvenuto per il vaccino Pfizer-BioNTech, la FDA dovrà rilasciare l'autorizzazione definitiva per l'uso del vaccino.

Il 6 gennaio in arrivo l'ok dell'Ema

Nella giornata di ieri l'Agenzia europea del farmaco (Ema) ha presentato l'ultimo pacchetto di dati in sospeso necessario per la valutazione della domanda. Questo contiene informazioni specifiche per la produzione del vaccino per il mercato dell'UE.

Tenuto debitamente conto dei progressi compiuti, il Comitato ha fissato per il 6 gennaio 2021 una riunione straordinaria per concludere, se possibile, la sua valutazione.

I test sul vaccino Moderna

Lo scorso 16 novembre Moderna ha pubblicato per la prima volta i risultati preliminari sulla terza fase degli studi clinici sul candidato vaccino. Secondo quanto riferito dalla compagnia, l'efficacia del farmaco contro il coronavirus è del 94,5%.