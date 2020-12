Secondo sondaggio norvegesi sempre più positivi nei confronti degli immigrati

Secondo Statistics Norway, i norvegesi sono sempre più esposti ai contatti con gli immigrati come colleghi, amici e conoscenti, il che probabilmente contribuisce a un "calo dei pregiudizi". Allo stesso tempo, la percentuale di immigrati continua ad aumentare ogni anno.

L'atteggiamento nei confronti degli immigrati e dell'immigrazione in generale sta diventando sempre più positivo in Norvegia, secondo un recente studio dell'ufficio nazionale di statistica (SSB - Statistics Norway).

I sondaggi degli ultimi anni hanno mostrato "atteggiamenti sempre più positivi nei confronti degli immigrati, e questa tendenza continua anche quest'anno", scrive SSB nel nuovo rapporto pubblicato questa settimana. L’agenzia inoltre osserva che i cambiamenti di quest'anno sono stati anche "più ampi e significativi" rispetto a quelli delle indagini precedenti.

Sempre più norvegesi pensano che gli immigrati contribuiscano alla vita lavorativa e dovrebbero avere le stesse opportunità di lavoro dei norvegesi.

Al contrario, meno norvegesi pensano che gli immigrati abusino del sistema di assistenza sociale e ancora meno li considerano una fonte di insicurezza.

Ad oggi, il 78% dei norvegesi pensa che la maggior parte degli immigrati arricchisca sia il lavoro che la vita culturale. Ben il 40% "concorda fortemente" sul fatto che la maggior parte degli immigrati fornisca un contributo positivo alla vita professionale in Norvegia, rispetto al 29% del 2011. Al contrario, solo il 2% "è fortemente in disaccordo" e solo il 5% pensa che gli immigrati siano una fonte di insicurezza nella società norvegese.

Meno norvegesi credono che la maggior parte degli immigrati abusi dei sistemi di assistenza sociale e meno considerano gli immigrati una fonte di insicurezza nella società, ha osservato SSB.

Alla domanda se ritengono che la maggior parte degli immigrati abusino dei sistemi di assistenza sociale, sei norvegesi su dieci nel sondaggio di quest'anno hanno risposto che sono completamente o in qualche modo in disaccordo con l'affermazione, rispetto a quattro su dieci nel 2002.

Nel 2002, c'erano circa altrettanti di coloro che erano d'accordo e in disaccordo sul fatto che gli immigrati fossero una fonte di insicurezza nella società. Nel 2020, il 63% non si è detto d'accordo con questa affermazione, mentre la percentuale di coloro che erano d'accordo era scesa al 20%.

Il sondaggio ha anche mostrato che un minor numero di norvegesi è scettico sull’avere stretti rapporti con gli immigrati, anche "come nuovo vicino o come genero o nuora". Secondo SSB, molti norvegesi hanno già rapporti molto più stretti con gli immigrati come colleghi, amici e conoscenti, il che probabilmente ha contribuito a un calo dei pregiudizi.

"Vediamo che il contatto con gli immigrati sta diventando più ampio", ha scritto SSB. "La maggior parte di coloro che sono a contatto con gli immigrati afferma che la loro esperienza con questo contatto è principalmente positiva".

Le donne e le persone con livelli di istruzione elevati sono generalmente più positivi nei confronti degli immigrati rispetto agli uomini e quelli con livelli di istruzione inferiori, ha riferito SSB. I giovani norvegesi sono anche più liberali dei loro connazionali più anziani.

Sono state anche individuate differenze tra aree urbane e rurali. Coloro che vivono in aree densamente popolate si sono rivelati più propensi verso gli immigrati, mentre gli intervistati in aree meno densamente popolate tendono ad essere più scettici. Ancora una volta, questo è stato attribuito al fatto che agli abitanti delle città hanno contatti più frequenti con gli immigrati e generalmente hanno un'istruzione superiore.

Nel frattempo, la percentuale di immigrati continua a crescere a causa dell'immigrazione di massa e delle tendenze demografiche. Ad esempio, dal 2016 al 2020, il numero di musulmani e indù in Norvegia è cresciuto rispettivamente del 23,4% e del 36,8%.

Nel 2020, la popolazione immigrata norvegese è di 980.000 persone e rappresentava il 18,2% della popolazione totale, rispetto al 16,8 nel 2017.