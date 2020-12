Tempo di esposizione 8 anni: la foto più ‘lunga’ della storia scattata con una lattina di birra

Una ex studentessa di Belle Arti potrebbe aver scattato la foto con il tempo di esposizione più lungo di sempre utilizzando una macchina fotografica fai da te del tutto particolare.

Regina Valkenborgh, oggi un tecnico della fotografia al Southgate College e al tempo studentessa al Master in Belle Arti presso l'Università dell'Hertfordshire del Regno Unito, potrebbe essere la detentrice, per altro involontaria, del nuovo record di foto con l’esposizione più lunga.

Ma oltre all’incredibile tempo di esposizione – ben 8 anni e un mese – la particolarità della foto scattata dalla Valkenborgh è anche nella speciale ‘macchina fotografica’ utilizzata per ottenere l’immagine: una lattina di birra.

Nel 2012 la Valkenborgh stava eseguendo degli esperimenti con fotocamere a foro stenopeico, cioè con camera oscura fai da te e piccolissimo foro capace di proiettare la luce su di un materiale fotosensibile posizionato in fondo alla camera. La stessa Valkenborgh ha detto alla CNN di aver iniziato a sperimentare con tali fotocamere stenopeiche dopo aver notato come stesse diventando la società guidata dal digitale.

Una di queste sue fotocamere rudimentali, che utilizzava una lattina di birra come camera oscura, pare l’abbia dimenticata su uno dei telescopi dell’Osservatorio di Bayfordbury dell'Università dell'Hertfordshire.

A settembre di quest’anno, l’ufficiale tecnico David Campbell l’ha ritrovata e, con grande sorpresa di tutti, ha rilevato che in tutto questo tempo la ‘fotolattina’ aveva catturato ben 2.953 passaggi del Sole sulla volta celeste. L'immagine raffigura anche la cupola del più antico telescopio di Bayfordbury (a sinistra).

"È stato un colpo di fortuna che la foto sia rimasta intatta, per essere salvata da David dopo tutti questi anni", ha detto la ex studentessa, ora tecnico della fotografia al Barnet e al Southgate College.

"Avevo già provato questa tecnica un paio di volte all'Osservatorio, ma le fotografie erano spesso rovinate dall'umidità e la carta fotografica si arricciava. Non avevo intenzione di catturare un'esposizione per questo periodo di tempo e sono stupita che la foto sia sopravvissuta. Potrebbe essere una delle, se non la, più lunga esposizione esistente", ha detto.

Il record ufficiale per la fotografia con l'esposizione più lunga mai scattata appartiene ad un artista tedesco, Michael Wesely, che catturò un'esposizione di quattro anni e otto mesi. Se il tempo di esposizione della foto della Valkenborgh verrà certificato, sarà questo di gran lunga il nuovo record assoluto.