Val D'Oise: uomo prende in ostaggio dipendenti della propria azienda, almeno due feriti - Media

Un uomo armato ha preso in ostaggio alcune persone nel comune di Domont (nel dipartimento della Valle dell'Oise) nei pressi di Parigi, e almeno due persone sono rimaste ferite, riferisce la tv locale BFMTV.

Si sottolinea che l'incidente è avvenuto intorno alle 20:00. Secondo la stazione televisiva, l'uomo che ha preso in ostaggio le persone è il capo dell'azienda. Tra gli ostaggi dell'uomo ci sarebbe anche sua moglie. Almeno due persone sono rimaste ferite, hanno riferito i media. Sul posto è intervenuto il GIGN (Groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale).

DOMONT - Prise d'otage en cours, le gérant d'une entreprise retient son épouse. Il est armé. 2 blessés.



Important périmètres de gendarmerie. Intervention en cours du GIGN. Un véhicule de l’identification criminelle vient d’arriver. pic.twitter.com/olG6fYP3dg — Clément Lanot (@ClementLanot) December 17, 2020

​Almeno due dipendenti sono stati colpiti e feriti. Sono stati portati in ospedale, non sono in pericolo di vita. Diverse persone erano all'interno dell'edificio prima dell'incidente. Numerosi video sono stati diffusi sui social media da utenti che si trovavano nei paraggi del luogo dell'incidente.

BFMTV in seguito ha riferito che i gendarmi hanno trovato l'uomo e la moglie morti. L'uomo e sua moglie erano in fase di separazione. Quest'ultima aveva presentato una denuncia contro di lui per atti di violenza domestica, per la quale era già stato condannato.