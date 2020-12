Pedro Sanchez negativo al coronavirus

In giornata l'ufficio stampa di Gabinetto del Regno aveva informato che il premier dovrà sottoporsi alla misura di quarantena sino al 24 dicembre dopo aver avuto un incontro con il presidente francese Emmanuel Macron, risultato positivo al COVID-19: Sanchez ha avuto un pranzo privato con Macron tre giorni fa, il 14 dicembre.

In conformità con i protocolli sanitari, il capo del governo spagnolo ha effettuato un tampone al COVID-19. Nonostante sia risultato negativo, quest'ultimo rimarrà in quarantena fino al 24 dicembre e verrà effettuato un monitoraggio medico delle sue condizioni e della manifestazione dei sintomi del coronavirus. Il governo spagnolo ha anche affermato che Sanchez era l'unico membro della delegazione spagnola ad aver avuto stretti contatti con il presidente francese.

Stamani l'Eliseo ha comunicato che il presidente francese è risultato positivo al test per il COVID-19. In seguito all'esito del tampone, Emmanuel Macron ha annullato gli incontri dei prossimi giorni, per una settimana lavorerà a distanza.