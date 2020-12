Covid-19, Germania contagi record: ipotesi estensione del lockdown

Sono oltre 45 mila i contagi in un giorno. Possibile un'estensione delle misure di lockdown oltre il 10 gennaio 2021.

Nuovo record di contagi da Covid-19 in Germania, dove nelle ultime 24 ore sono stati accertati 45.113 casi di positività, un'impennata senza precedenti dall'inizio dell'epidemia. Il giorno precedente i casi positivi erano 27.728. I dati della John Hopkins University, segnalano 729 decessi, un calo rispetto ai 910 morti registrati ieri.

Il lockdown in Germania

Berlino adesso prende in esame ulteriori restrizioni che andrebbero a gravare sulla stretta di Natale. La Merkel pensa ad una possibile estensione del lockdown oltre il 10 gennaio, in previsione del picco dell'influenza stagionale dei primi due mesi dell'anno.

Il 16 dicembre è entrato in vigore il lockdown duro in vista delle festività natalizie. La misura è stata annunciata la settimana scorsa in seguito a un'impennata della curva dei contagi e un aumento drastico dei decessi.

La serrata si aggiunge alle misure di lockdown soft in vigore nelle precedenti settimane, inefficaci ad arrestare la diffusione del virus. Ai provvedimenti restrittivi già in corso, si aggiunge la chiusura delle attività commerciali non essenziali e delle scuole.

L'obiettivo della chiusura è quello di far diminuire i casi sino a 50 ogni 100.000 abitanti. Il provvedimento resterà in vigore almeno sino al 10 gennaio.