Covid-19, Von der Leyen annuncia: "Vaccinazioni nell'Ue iniziano il 27 dicembre"

In Italia dal 27 dicembre saranno vaccinati i primi operatori sanitari mentre le vaccinazioni di massa avranno inizio da gennaio.

Nei Paesi dell'Europa a 27 le vaccinazioni contro il coronavirus Covid-19 inizieranno a partire dal prossimo 27 di dicembre.

A darne l'annuncio è la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen:

"E' il momento dell'Europa. Il 27, 28 e 29 dicembre inizierà la vaccinazione in tutta l'UE. Proteggiamo i nostri cittadini. Noi siamo più forti insieme", sono state le parole della Von der Leyen.

In precedenza la politica tedesca si era già ripetutamente espressa a favore di una partenza simultanea delle campagne vaccinali in tutte le nazioni dell'Eurozona.

Speranza: "27 dicembre bel giorno dell'Italia"

Soddisfazione da parte del ministro della Salute Roberto Speranza, tra i primi ha commentare l'ottima notizia portata quest'oggi dalla Von der Leyen:

"Il 27 dicembre sarà un bel giorno per l'Italia e per l'Europa. Serve ancora prudenza e il percorso non sarà breve. Ma con l'inizio delle vaccinazioni finalmente siamo sulla strada giusta", ha detto Speranza.

Date simboliche

Quelle scelte e annunciate quest'oggi sono comunque tre date simboliche, in quanto le vaccinazioni di massa saranno condizionate dal via libero al vaccino Pfizer-BioNTech che dovrà essere dato dall'Agenzia europea del farmaco e dall'Agenzia italiana del farmaco nel corso delle sedute straordinarie previste in questi giorni.

Qualora tutto dovesse andare come da programmi, il ministro Speranza e il commissario straordinario Arcuri hanno comunque confermato che le prime vaccinazioni al personale sanitario avranno inizio proprio il 27 dicembre, mentre quelle di massa partiranno nel mese di gennaio.