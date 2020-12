WhatsApp presenterà un importante aggiornamento per la versione PC

Come noto l’applicazione informatica di messaggistica istantanea, dopo l’acquisizione da parte della Facebook Inc. avvenuta nel settembre del 2017, ha iniziato a lavorare all’implementazione delle chiamate per la versione desktop e web. Pur essendo sempre necessaria una connessione con il telefono, è prevista a breve la possibilità di utilizzare finalmente anche il computer, ha fatto sapere WABetaInfo, il portale che si occupa specificatamente delle novità WhatsApp.

Gli sviluppatori del programma stanno testando attivamente la funzione di trasmissione di chiamate vocali e video. Alcuni utenti della versione desktop hanno già ricevuto un'interfaccia aggiornata del programma - nella finestra sono apparsi i pulsanti responsabili delle chiamate vocale e video.

Il supporto per le chiamate Web e desktop di WhatsApp è in fase di beta test, questo significa che per ora la novità interessa solamente una modesta quantità di utenti che la potranno testare. Tuttavia, man mano l’implemento dovrebbe coinvolgere tutti gli utenti e WABetaInfo assicura che non ci vorranno più di poche altre settimane.