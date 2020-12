Spagna, Pedro Sanchez in quarantena: ha avuto contatti con Macron

Il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, dovrà sottoporsi alla misura di quarantena sino al 24 dicembre. Alla notizia della positività al coronavirus del presidente francese, Sanchez ha cancellato l'agenza dei prossimi giorni. Il capo del governo spagnolo ha avuto un pranzo privato con Emmanuel Macron solo tre giorni fa, il 14 dicembre.

Palazzo Moncloa ha informato che il premier si sottoporrà oggi stesso ad un esame diagnostico per verificare la positività al Covid-19. Nel frattempo Sanchez si è subito messo in isolamento, seguendo le regole del protocollo anti-Covid.

Giovedì mattina l'Eliseo ha comunicato che il presidente francese è positivo al test per il Covid-19. In seguito all'esito del tampone, Emmanuel Macron ha annullato gli incontri dei prossimi giorni, tra cui un viaggio istituzionale previsto in Libano che avrebbe dovuto aver luogo nelle prossime ore.

Il portavoce di Macron ha precisato che non è chiaro come il presidente del Paese sia stato contagiato e che anche il primo ministro Jean Castex entrerà in autoisolamento.