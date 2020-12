Emmanuel Macron positivo al coronavirus

Il presidente francese Emmanuel Macron è risultato positivo al tampone per il Covid-19. Lo riferisce l'ufficio stampa dell'Eliseo in un comunicato ufficiale pubblicato nella mattinata odierna.

Nella nota è stato annunciato che il presidente annullerà tutti i propri spostamenti e le visite istituzionali e osserverà un periodo di autoisolamento di 7 giorni:

"In accordo con le attuali normative sanitarie che si applicano a tutti, il presidente si autoisolerà per sette giorni, durante i quali continuerà a lavorare in remoto", si legge nel comunicato.

Tra le visite annullate, per il presidente francese, c'è anche un viaggio istituzionale previsto in Libano che avrebbe dovuto aver luogo nelle prossime ore.

Il portavoce di Macron ha precisato che non è chiaro come il presidente del Paese sia stato contagiato e che anche il primo ministro Jean Castex entrerà in autoisolamento.

La scorsa settimana proprio il premier transalpino aveva anticipato che il lockdown in Francia sarebbe stato sostituito da un coprifuoco negli orari 20-06 a partire dal 15 dicembre.