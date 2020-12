Covid-19, doppio record negli Usa: 250.000 positivi e 3700 morti in un solo giorno

Si aggrava il bilancio dell'epidemia da Covid-19 negli USA, con un boom di contagi e decessi registrato questo mercoledì 16 dicembre. In un solo giorno i contagi sono schizzati a quota 250 mila positivi, mentre il numero dei morti ha raggiunto la soglia record di 3.700 morti legati al Covid-19, in base ai dati rilevati dalla John Hopkins University.

Un mercoledì da triplo record, se si tiene conto dei ricoveri in ospedale, che raggiungono quota 113.069, il picco più alto dall'inizio dell'epidemia nel Paese, per il quinto giorno consecutivo. Il precedente record è stato segnato il 15 dicembre (112.814), ma è da quindi giorni che il livello dei ricoveri si posiziona in maniera permanente sopra quota 100.000.

Campagna vaccinazioni

Gli Usa restano il Paese con il maggior numero di casi e decessi al mondo. Dall'inizio dell'epidemia sono stati accertati 16.737.063 positivi e 307.429.

Neanche la campagna vaccinazioni, iniziata da poco dopo l'ok della FDA, lascia senza preoccupazioni dopo la notizia di un grave caso di allergia verificatosi in Alaska. Intanto Mike Pence, il vice di Trump, ha annunciato che sottoporrà alla vaccinazione.

"Il Vicepresidente Mike Pence e la Second Lady Karen Pence riceveranno pubblicamente un vaccino COVID-19 per promuovere la sicurezza e l'efficacia del vaccino e creare fiducia tra il popolo americano", riferisce un comunicato ufficiale citato dalla Cnn.

Pence riceverà il vaccino questo venerdì. L'evento si svolgerà alla Casa Bianca.

Il Covid-19 nel mondo

Continua ad aggravarsi il bilancio della pandemia nel mondo. Con l'arrivo del freddo, il virus continua a diffondersi in molti Paesi, soprattutto Europa e Nord America. Ad esclusione del Brasile, che ha raggiunto quota 7 milioni di positivi e 183.82 decessi, con 68.437 contagi registrati nelle ultime 24 ore e 968 decessi, il continente latino americano vive un periodo di relativa tregua.

In tutto il mondo il numero di casi superano 74 milioni mentre i decessi sono quasi 1.650.000.