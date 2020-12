Oggi si svolgerà la Conferenza stampa di fine anno di Vladimir Putin

A causa della pandemia, la conferenza stampa si svolgerà in un nuovo formato, con il capo di stato che sarà in collegamento video con i giornalisti dalla sua residenza di Novo-Ogarevo. L'inizio dell'evento è previsto per le 10 italiane (12 di Mosca).

Stando alle informazioni diffuse sul sito del Cremlino, sono 774 i giornalisti accreditati a partecipare alla conferenza stampa, oltre 2,5 volte in meno rispetto all'anno scorso, quando partecipò la cifra record di 1.895 giornalisti.