Il nuovo Ilyushin Il-114-300 ha compiuto il suo primo volo - Foto

Il volo ha avuto luogo presso l'aeroporto internazionale di Zhukovsky, a 36 chilometri a sud est dal centro di Mosca.

In precedenza, il velivolo, in preparazione per i test di volo, aveva eseguito diverse corse ad alta velocità lungo la pista sul carrello di atterraggio ma senza decollo. Questa è la prima volta che il nuovo aereo si libra in volo, ha specificato la Società statale per l'assistenza allo sviluppo, alla produzione e all'esportazione di prodotti industriali di tecnologia avanzata Rostech.

Le caratteristiche del nuovo aereo

Il nuovo Il-114-300 sulla pista di Zhukovsky pronto al suo primo volo

Il nuovo Il-114-300 decolla per la prima volta

L'Il 114-300 per la prima volta in volo

Il nuovo Il-114-300 rientra all'aeroporto di Zhukovsky dopo il suo primo volo

L'Ilyushin Il-114-300 è un aereo passeggeri nazionale, una versione aggiornata dell'Il-114. Il velivolo è destinato al trasporto regionale, può trasportare fino a 68 passeggeri. Grazie ai nuovi motori turboelica TV7-117ST-01, anch’essi di fabbricazione russa, l’autonomia è aumentata a 1.900 chilometri, in confronto ai 1.500 del vecchio Il-114.

Rispetto alle versioni precedenti l’Il-114-300 si distingue anche per l’elettronica. Un complesso di volo e navigazione digitale garantisce la possibilità di decollo e atterraggio in condizioni meteorologiche avverse e aeroporti regionali con dotazioni tecniche modeste. Potrà atterrare su piste corte, aeroporti non asfaltati, e piste di ghiaccio nell'Artico.

Tutte le informazioni di volo, di navigazione, e sul funzionamento dei sistemi dell'aeromobile, vengono visualizzate su cinque display a colori a cristalli liquidi.

Il carico utile è di 6,5 tonnellate

la lunghezza è di 26,9 metri,

altezza 9,05 metri,

apertura alare 29,87 metri,

velocità massima 500 km/h,

altitudine fino a 7.600 metri.

Inoltre, l'Ilyushin Il-114-300 con riserve massime di carburante e con carico ridotto a 1,3 tonnellate può raggiungere un’autonomia fino a 5mila chilometri secondo la scheda pubblicata dalla casa costruttrice.