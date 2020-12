Covid-19, Bolsonaro annuncia: "Non mi vaccinerò"

Il presidente del Brasile ha confermato di non aver intenzione di vaccinarsi contro il Covid-19.

Nel corso di un'intervista rilasciata all'emittente Band TV il capo di stato brasiliano Jair Bolsonaro ha chiarito di non volersi vaccinare contro il Covid-19.

"Non mi vaccinerò, fine della storia. La mia vita è in pericolo? E' un mio problema", sono state le parole del presidente, destinate a far discutere l'opinione pubblica brasiliana e non solo.

Bolsonaro si è quindi detto favorevole alla vaccinazione in linea di principio, purché essa sia resa disponibile su base volontaria e non obbligatoria e ha rimarcato che le aziende farmaceutiche non dovrebbero essere considerate responsabili di eventuali effetti collaterali dei singoli preparati.

Il presidente brasiliano è stato trovato positivo al coronavirus nel corso dell'estate e sin dall'inizio della pandemia si è reso noto per le sue dichiarazioni in contrasto con le indicazioni sanitarie dell'OMS, quali ad esempio il supporto al trattamento a base di idrossiclorochina.

Il Covid-19 in Brasile

Ad oggi sono 6,97 milioni i casi di contagio da Covid-19 confermati in tutto il Brasile, cifra che pone il Paese sudamericano sudamericano al secondo posto tra quelli più colpiti dietro ai soli Stati Uniti d'America.