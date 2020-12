Groenlandia: una "foresta pluviale ghiacciata" sta accelerando lo scioglimento dei ghiacci

Si ritiene che minuscole forme di vita e alghe che prosperano sulla superficie della calotta glaciale agiscano come una superficie nera, che accelera lo scioglimento dei ghiacci e possibilmente spingendo la crisi climatica verso un punto di non ritorno provocando un innalzamento dei livelli del mare globali livelli più veloce del previsto.

"Fino a tempi recenti le persone pensavano ai ghiacciai e alle calotte glaciali come a luoghi relativamente privi di vita. Ma quando si guarda al microscopio, la calotta glaciale della Groenlandia in particolare, e altri ghiacciai, si rivelano una foresta pluviale ghiacciata di biodiversità", dice Cook, che attraverso la sua missione Ice Alive, ha cercato di far luce sull'affascinante ecosistema e sui suoi effetti sul clima terrestre.

Microbi "Influenzatori del clima"

Un vasto deposito di acqua dolce, la calotta glaciale della Groenlandia copre circa 656.000 miglia quadrate (1,7 milioni di km quadrati) ed è il più grande singolo responsabile all'innalzamento del livello del mare globale. Secondo gli scienziati, potrebbe potenzialmente provocare un aumento del livello degli oceani fino a sette metri (23 piedi).

Uno dei responsabili di questo scioglimento è un'alga che cresce nel sottile strato d'acqua sulla superficie del ghiaccio, producendo un pigmento viola-marrone che agisce "come una protezione solare naturale", secondo Cook.

Gli organismi vengono così salvaguardati dalla piena forza della luce solare artica, mentre allo stesso tempo il pigmento fa riscaldare e sciogliere il ghiaccio.

"Se esci in una giornata calda con indosso una maglietta nera, ti riscaldi più facilmente mentre se esci in una giornata calda con indosso una maglietta bianca sarà più difficile. La stessa cosa accade sul ghiaccio", ha affermato Cook. "Queste alghe, come una maglietta nera per il ghiacciaio, lo fanno riscaldare al sole e si sciolgono più velocemente".

Secondo una ricerca condotta su una parte della calotta glaciale della Groenlandia che si estende su 3.900 miglia quadrate (10.000 km quadrati), le alghe sono responsabili fino al 13% dello scioglimento del ghiaccio. In diverse aree lo scioglimento si è accelerato fino al 26%.

Cook ha trascorso diverse stagioni sul campo nell'Artico per esplorare come i microbi del ghiaccio sopravvivono nell'ambiente ostile e come influenzano il clima.

Sebbene ci siano registrazioni di alghe glaciali nei diari degli esploratori polari degli anni '70 dell'Ottocento, dice Cook, il loro ruolo ha assunto un'enorme importanza a causa del riscaldamento globale.

Man mano che le temperature aumentano e la neve cade, viene esposta una maggiore superficie di ghiaccio, consentendo alle alghe di prosperare e accelerare lo scioglimento del ghiaccio, rilasciando più acqua.

Il processo diventa un "circolo vizioso" poiché i nutrienti rilasciati trattenuti nel ghiaccio, a loro volta, promuovono la crescita delle alghe.

Inoltre, un altro microbo, un tipo di batterio che si trova sulla superficie delle calotte di ghiaccio, incolla insieme le particelle di polvere nell'acqua sciolta, formando una sostanza scura chiamata crioconite.

Anche il ghiaccio al di sotto della sostanza si scioglie più rapidamente, producendo "segni di butteratura" sulla superficie della calotta di ghiaccio.

"Questo processo crea un ecosistema, una nicchia sulla superficie del ghiaccio che altrimenti non esisterebbe", afferma Cook.

La ricerca condotta da Cook fornisce prove crescenti che il tasso di scioglimento della calotta glaciale è in aumento. Un recente studio ha suggerito, sulla base di dati satellitari, che i ghiacciai sono più sensibili al riscaldamento del clima di quanto si pensasse in precedenza.

NASA's OMG project (Oceans Melting Greenland) is monitoring the effect of global warming on the Arctic Circle. pic.twitter.com/IDzfStw6Cw — AJ+ (@ajplus) August 25, 2019

Nel 2019 il progetto Oceans Melting Greenland della NASA ha rivelato che la calotta glaciale della Groenlandia aveva subito un'enorme perdita di volume in un solo giorno. Lo scioglimento ha causato il versamento di circa 12,5 miliardi di tonnellate di ghiaccio nell'Oceano Artico.

"Se vogliamo prendere buone decisioni su come gestire la nostra terra, le nostre infrastrutture ... e la nostra economia nel futuro, dobbiamo avere delle buone proiezioni dell'innalzamento del livello del mare e dei rischi associati nello stesso arco di tempo", ha detto Cook dice.