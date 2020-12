Robbie Williams si trasforma in Boris Johnson per il video del suo singolo natalizio - Video

Si chiama 'Can’t Stop Christmas' il nuovo singolo di Robbie Williams, che nel videoclip della canzone cerca di affrontare comunque con ironia il Natale 2020 segnato dalla pandemia di coronavirus.

Nel video l'ex Take That ha deciso di trasformarsi nel premier inglese Boris Johnson.

La scena inizia con una scena di festa, in cui Robbie Williams si trova seduto accanto al fuoco acceso e all’albero di Natale. Quando poi accende la tv, appare il Primo Ministro britannico Boris Johnson, che viene interpretato dallo stesso cantautore, catapultato in un briefing con i consulenti scientifici a Downing Street.

Il video, diretto da Dan Massie, racconta in maniera per quanto possibile ironica il 2020, anno segnato dalla pandemia: vi compaiono infatti Facetime e Zoom, disinfettanti per le mani come regalo di Natale, lo shopping online e i distanziamenti. Vi è presente anche l'invito a restare a casa.

"Babbo Natale è sulla sua slitta, ma ora è a due metri di distanza", canta infatti Robbie Williams.