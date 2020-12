Opposizione turca chiede di attivare "il prima possibile" gli S-400 contro le sanzioni USA

I sistemi missilistici di difesa aerea S-400 della Turchia acquistati dalla Russia devono essere messi in massima allerta il prima possibile dopo le nuove sanzioni di Washington contro Ankara, ha detto Unal Cevikoz, consigliere del capo del Partito popolare repubblicano dell'opposizione turca martedì.

"I passi per rafforzare la difesa del nostro paese, uno dei più importanti paesi della NATO, avrebbero dovuti essere considerati come una misura per rafforzare l'alleanza. La Turchia è stata costretta ad acquistare i sistemi S-400... Ora quello che va fatto è utilizzare questi sistemi da 2,5 miliardi di dollari il prima possibile", ha detto Cevikoz in una nota.

Nella tarda serata di lunedì, gli Stati Uniti hanno introdotto nuove sanzioni alla Presidenza delle industrie della difesa (SSB) e al suo capo, Ismail Demir, così come ad altri tre individui legati all'agenzia. Gli Stati Uniti hanno sostenuto che la decisione di Ankara di acquistare gli S-400 dalla Russia mette in pericolo le sue tecnologie militari e il suo personale, fornendo allo stesso tempo ingenti fondi alla Russia.

L'acquisto

Nel 2017, Ankara ha firmato un accordo con Mosca preferendo i sistemi di difesa della Russia al sistema Patriot degli Stati Uniti dopo che i due alleati NATO non sono riusciti a raggiungere un consenso sui trasferimenti di tecnologia. La decisione della leadership turca ha innescato una crisi nei rapporti tra Ankara e Washington.

In risposta alla consegna del primo lotto di batterie S-400 nel luglio 2019, gli Stati Uniti hanno rimosso la Turchia dal programma di caccia F-35 sulla base del fatto che la Russia potrebbe utilizzare il sistema di difesa aerea per raccogliere informazioni sulle capacità avanzate degli aerei statunitensi.

In precedenza il ministro degli Esteri iraniano aveva criticato le sanzioni USA contro la Turchia.