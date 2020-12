Olanda: annunciato lockdown per 5 settimane

Come annunciato dal primo ministro dei Paesi Bassi, Mark Rutte, a partire dalla mezzanotte del 15 dicembre il paese entrerà in lockdown per le prossime 5 settimane.

"Come governo ci rendiamo conto di quanto ciò sia duro , certamente prima di Natale. Ma il 2020 è un anno di lutto, perdita e dolore", ha dichiarato il premier Rutte.

Il lockdown prevede la chisura di tutte le attività a esclusione di quelle essenziali. Nelle case non si potranno far entrare più di 2 persone al di sopra dei 12 anni, per un massimo di tre per le feste dal 24 al 26 dicembre. Già a partire da oggi tutte le scuole passeranno all'insegnamento a distanza fino al 18 gennaio.

Inoltre è stato intimato ai cittadini di restare quanto più a casa possibile e di evitare spostamenti non necessari all'estero fino a marzo.

In precedenza Angela Merkel aveva annunciato il lockdown totale per la Germania.