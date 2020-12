Direttrice della migliore scuola d'arte danese licenziato per "annegato" busto di re coloniale

All'inizio di quest'anno, un busto del re Federico V del XVIII secolo è stato gettato in acqua per attirare l'attenzione sul passato coloniale della Danimarca e sul suo coinvolgimento nella tratta degli schiavi.

Kirsten Langkilde, il capo dell'Accademia reale danese di belle arti, è stata licenziata per uno spettacolo in cui un busto di un ex re danese è stato gettato in un canale di Copenaghen.

A novembre, l'artista Katrine Dirckinck-Holmfeld ha preso una replica del busto del re Federico V del XVIII secolo dall'Accademia reale danese di belle arti, dove era stata messa in mostra in quel momento, e l'ha gettata in un canale, apparentemente per attirare l'attenzione sul passato coloniale del paese e il suo coinvolgimento nella tratta degli schiavi, specialmente nell'odierno Ghana.

Il busto del sovrano era fatto di argilla e durante il processo è andato distrutto.

Mentre la performance è stata inizialmente eseguita in modo anonimo, Dirckinck-Holmfeld ha successivamente rivendicato la responsabilità ed è stata licenziata dal suo incarico nella stessa giornata.

Tuttavia, lo scandalo è cresciuto e ora ci ha rimesso anche la direttrice dell'Accademia, Kirsten Langkilde, che avrebbe inviato una mail interna con un link al video dell'annegamento, con il commento "Buon fine settimana".

“Il ministero della Cultura e Kirsten Langkilde non sono riusciti a raggiungere un accordo sulle sfide che deve affrontare l'Accademia reale danese di belle arti. C'è quindi bisogno di nuova energia ”, ha commentato il ministro della Cultura Joy Mogensen sul licenziamento, come citato da Jyllands-Posten.

L'evento si è svolto il 6 novembre ed è stato registrato in un video dal gruppo Anonymous Artists. Il gruppo ha affermato che l'obiettivo della performance era quello di "mostrare solidarietà a tutti gli artisti, studenti e persone in tutto il mondo che hanno dovuto convivere con le conseguenze del colonialismo danese" in chiave "antirazzista".

Ironia della sorte, Federico V è stato il fondatore dell'Accademia reale danese di belle arti. È noto soprattutto per aver acquistato quelle che sarebbero diventate note come le Indie occidentali danesi nel 1754. Da allora la sua memoria è stata immortalata nella città di Frederiksværk sull'isola di Zealand, la città di Frederiksted sull'isola di St. Croix nella isole Vergini americane, così come il quartiere di Copenaghen di Frederiksstaden. La città di Serampore nel Bengala occidentale, in India, era precedentemente chiamata Frederiksnagore, e la città di Paamiut in Groenlandia era precedentemente chiamata Frederikshaab, entrambi in suo onore.

Al suo apice, l'impero danese si estendeva su quattro continenti, dalle Indie occidentali danesi nelle odierne Isole Vergini americane, alla costa d'oro danese, ora parte del Ghana, e ai territori dell'India, come l'attuale Tharangambadi. In Europa, i suoi possedimenti includevano l'Estonia e l'Islanda.

Oggi, il regno danese comprende, oltre alla Danimarca vera e propria, la Groenlandia e le Isole Faroe, ora regioni autonome.