La Svezia registra la più alta mortalità in eccesso dai tempi dell’influenza spagnola

Le statistiche preliminari sui decessi sono ora aggiornate fino all'11 dicembre. Statistics Sweden ha confrontato i dati sulle morti con la media per i periodi corrispondenti 2015–2019. I livelli che sono superiori alla media sono ciò che viene descritto come ‘mortalità in eccesso’.

Nel mese di novembre 2020 i decessi sono stati 8.088 mentre durante gli anni 2015-2019, la media delle morti nel Paese era di 7.383 nello stesso mese. Da questo si deduce che la mortalità in eccesso nel novembre 2020 è stata del 10%.

“Si tratta del numero più alto di decessi misurato durante un mese di novembre dal 1918, anno in cui scoppiò l'influenza spagnola. In quel mese di novembre persero la vita 16.600 persone in Svezia. Il record più alto negli anni 2000 è stato nel 2002, quando a novembre vennero registrati 7.720 decessi”, ha affermato Tomas Johansson, esperto di statistica della popolazione presso la Statistics Sweden.

Johansson ha inoltre specificato:

“Questa mortalità in eccesso è finora limitata alle fasce di età degli over 65. Per le persone di età compresa tra 0 e 64 anni, a novembre vi sono stati al contrario leggermente meno decessi rispetto alla media del 2015-2019”.

L’analista osserva anche che queste cifre sono tuttavia inferiori ai dati primaverili quando, tra il 29 marzo e il 1° maggio, la media dei decessi giornalieri in Svezia era intorno alle 300 persone, nonché va osservato che, in termini relativi, cioè in relazione alla dimensione della popolazione, nel novembre del 2010 morirono in media 79,2 persone ogni 100mila abitanti contro le 77,9 ogni 100.000 di quest’anno.