Voto Collegio elettorale USA: elettori di cinque Stati contestati da Trump voteranno per Biden

Rispecchiando la scelta popolare dei loro Stati, i 538 elettori dovrebbero dare a Biden 306 voti - molto al di sopra della soglia per la vittoria, fissata a 270 - mentre Trump otterrà i restanti 232.

Il Collegio elettorale degli Stati Uniti si riunisce lunedì nelle capitali degli Stati in tutto il Paese.

La votazione elettorale si svolge nelle capitali degli Stati il 41° giorno dopo il voto presidenziale, il primo lunedì dopo il secondo mercoledì di dicembre. Secondo il 12° emendamento costituzionale, gli elettori votano separatamente per il presidente e per il vicepresidente. Per essere eletto, un candidato deve ottenere la maggioranza assoluta (50% + 1), ovvero almeno 270 voti.

I voti vengono quindi conteggiati e inviati al Congresso degli Stati Uniti per la verifica in una sessione congiunta presieduta dal vicepresidente in carica Mike Pence il 6 gennaio.

Ogni stato elegge tanti elettori quanti sono i rappresentanti al Congresso (100 senatori e 435 membri del Congresso). Il Distretto di Columbia ha tre elettori. Pertanto, il collegio elettorale è composto da 538 persone.