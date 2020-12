Bill Gates promette di farsi vaccinare contro il COVID, critica l'approccio di Trump ai vaccini

Ancora prima del lancio del vaccino anti-coronavirus negli Stati Uniti, il magnate, sviluppatore di software e filantropo americano Bill Gates si è offerto volontario per farsi fare pubblicamente un'iniezione di vaccino anti- COVID-19.

"Mi farò vaccinare pubblicamente, perché penso che sia un vantaggio per tutte le persone non trasmettere" il virus, ha detto il co-fondatore miliardario di Microsoft, parlando con Jake Tapper della CNN.

La Food and Drug Administration (FDA) statunitense ha precedentemente autorizzato il vaccino Pfizer / BioNTech a due dosi contro il COVID-19 per uso di emergenza nel paese, con il primo lotto del vaccino che dovrebbe essere consegnato negli Stati Uniti durante la settimana.

Bill Gates ha anche denunciato come "egoista" l'approccio "America First" del presidente Donald Trump nello sviluppo del vaccino contro il coronavirus, sottolineando che i vaccini statunitensi avevano beneficiato della collaborazione con scienziati stranieri.

Sottolineando che la società biotecnologica tedesca BioNTech è stata responsabile della creazione del vaccino COVID-19 autorizzato dalla Food and Drug Administration (FDA). La scorsa settimana, Gates ha dichiarato:

"Vogliamo che l'economia mondiale vada avanti. Vogliamo ridurre al minimo le morti. E la tecnologia di base è di un'azienda tedesca. E quindi bloccare la condivisione e la cooperazione internazionale è stato un errore durante l'intera pandemia".

Il ruolo di Operazione Warp Speed ​​(OWS) dell'iniziativa federale sui vaccini degli Stati Uniti nel promuovere lo sviluppo di un vaccino americano è stato minimizzato da Bill Gates, che ha sottolineato che le prime due vaccinazioni fatte dall'RNA messaggero, noto come mRNA, hanno avuto "sostegno per un po tempo."

Il miliardario americano ha aggiunto che BioNTech, partner della Pfizer e della Fondazione Gates, "non ha preso soldi dal governo".

L'operazione Warp Speed ​​(OWS) è una partnership pubblico-privata avviata dal governo degli Stati Uniti per facilitare e accelerare lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di vaccini, terapie e diagnostica COVID-19.

Mentre Gates ha lodato gli sforzi scientifici internazionali per aiutare lo sviluppo dei primi vaccini statunitensi, ha sottolineato il fatto che la distribuzione dovrebbe essere "basata sulle necessità mediche, non sulla ricchezza".

"Dobbiamo aumentare la capacità di tutti i vaccini. Ce ne saranno altri approvati nei mesi a venire che sono più facili per aumentare la produzione. Ma gli Stati Uniti hanno beneficiato del lavoro di altri paesi qui, e non dovremmo essere completamente egoisti nel modo in cui andiamo avanti", ha detto Gates.

Poi a una domanda sull'ordine esecutivo di Donald Trump, in linea con la politica "America First", che ha dato priorità alla distribuzione dei vaccini agli americani prima che ad altri paesi, Bill Gates ha affermato che "tutta l'umanità" dovrebbe essere aiutata in mezzo alla crisi sanitaria.

"L'idea estrema che tutti dovrebbero morire fino a quando non avremo vaccinato l'ultimo americano, non è certo la risposta appropriata", ha osservato Gates.

L'8 dicembre l'amministrazione Trump ha dichiarato di essere fiduciosa che gli Stati Uniti avranno dosi di vaccino sufficienti per tutti coloro che lo desiderano entro la metà del 2021.

Pur smettendo di chiarire come verrà applicato, l'ordine esecutivo stabilisce un quadro per le agenzie governative degli Stati Uniti per aiutare altri paesi a procurarsi i vaccini dopo che la domanda interna è stata soddisfatta.

Bill Gates si è rifiutato di escludere nessuno dei vaccini. "Sono super contento di tutti questi vaccini", ha detto il magnate, in riferimento ai vaccini prodotti da Pfizer, Moderna e AstraZeneca.